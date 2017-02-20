В Иллиновской опорной школе провели проверку состояния работ

Школы Красноармейска закрываются на вынужденные каникулы из-за низкой температуры в классах

В Константиновке обусудили развитие культуры в области

В Донецкой ОГА утвердили «Программу развития краеведения и программу развития туризма на 2016-2018 годы»

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