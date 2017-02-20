В Иллиновской опорной школе провели проверку состояния работ

17 февраля начальник управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Алина Певная осуществила выезд в Константиновский район для оценки состояния реализации проекта термомодернизации опрно школы и ремонтных работ.
Встречу проводила начальник отдела образования Винниченко Наталья Михайловна, директор школы Бурдун Светлана Ивановна и заместитель председателя райгосадминистрации Лоцман Виктория Ивановна.
В связывается с погодными условиями наружные работы приостановлены. Ведутся внутренние работы. Учебный процесс не нарушается.