В ДНР заинтересованы в снятии ЖД блокады

По словам одного из лидеров самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, блокада, которую осуществляют украинские радикалы вредит не только Украине, но и самопровозглашенным «республикам». Пушилин считает, что у ДНР нет другого покупателя угля, кроме Украины, а Украине не приобрести уголь дешевле чем в ДНР или ЛНР.
«То, что это вредно для Украины, ДНР и ЛНР — однозначно. Нарушено взаимодействие в плане угля, это тот вопрос, когда и одна и другая сторона заинтересованы во взаимодействии, несмотря на все противоречия, — считает Пушилин. — У нас нет более крупного покупателя, а им негде купить уголь в таких объемах и по такой цене».
Пушилин также заявил, что блокирование грузового ЖД сообщения осуществляют праворадикальные силы Украины. Именно они занимали первую роль, в государственном перевороте. По словам «председателя парламента» ДНР, киевская власть всячески пытается отодвинуть радикальные силы подальше, однако те, ищут свое «место под солнцем».