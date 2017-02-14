В детском саду села Превольное осуществили масштабный ремонт

В декабре 2016 года администрация яслей / сада №51 «Солнышко» в селе Привольное обратилась за помощью к немецкому благотворительному фонда «Аrche noVa», который специализируется на решении проблем водоснабжения, санитарии и гигиены.
И уже в начале января 2017 года, фонд силами своего подчиненного предприятия осуществил работы по замене канализации в действующий части дошкольного учреждения «Солнышко». В процессе работ было также заменено устаревшую сантехнику в групповой и туалетных комнатах, на пищеблоке и прачечной. Отремонтирован и украшен изразцами пол в детской туалетной комнате.
Родители и работники я / с № 51 благодарны «Аrche noVa» за улучшение условий содержания дошкольников и хотят чтобы у благотворительного фонда всегда хватало сил помочь всем кто нуждается в помощи.