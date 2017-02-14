В Мариуполе появилось 15 новых автобусов

В Донецке хотят убрать маршрутки с Университетской

Информация об автобусном сообщении с Донецком

В Мариуполе возобновили движение автобусов в Ростов

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