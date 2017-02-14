В Мариуполе появилось 15 новых автобусов

В Мариуполе на линию вышли 15 модернизированных автобусов. Они будут курсировать по пятнадцатому маршруту.
Как отмечает директор департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат, автобусы соответствуют всем современным требованиям.
- Вместимость одного автобуса более ста мест, из них - 23 сидячих. Салоны оборудованы экранами для показа социальных роликов. Самое большое преимущество - все автобусы оборудованы кондиционерами. В транспорте хорошее освещение и работает отопление. Также в транспорте предусмотрен пандус для въезда на коляске людей с ограниченными возможностями, - говорит директор департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат.
Также транспорт оснащен GPS-навигацией для контроля движения на линии.
До ТеБе