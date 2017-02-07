В Дебальцево создадут комплекс непрерывной утилизации

Как сообщают в пресс-службе «министерства» промышленности и торговли самопровозглашенной ДНР, в прифронтовом городе Дебальцево в ближайшее время будет создан комплекс непрерывной утилизации твердых бытовых отходов.
«Минпромторг ДНР совместно с Донецким государственным научно-исследовательским и проектным институтом цветных металлов (ДонНИПИЦМ) достигли договоренности о производстве первого комплекса непрерывной утилизации ТБО производительностью одна тонна в сутки в условиях города Дебальцево», — отметили в «министерстве».
Комплекс может быть изготовлен за два месяца, окупаемость такого комплекса составит также около двух, трех месяцев. В заявлении от «министерства» сообщается, что помимо уничтожения отходов, будет возможность получать полезные вещества.
«Технология закрытого цикла утилизации ТБО с извлечением полезных компонентов – кокс, пиролизная жидкость, пиролизный газ – является наиболее перспективной разработкой института цветных металлов», — добавили в «минпромторге».