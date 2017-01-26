В селах Донецкой области открылись «Центры безопасности граждан»

26 января в селе Черкасское и Шахматное состоялось торжественное открытие «Центра безопасности граждан» с участием руководства облгосадминистрации, ГСЧС и заместителя министра МВД по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой.
В «Центр безопасности общества» входит пожарно-спасательная команда и представители Национальной полиции. Такое компактное расположение оперативных служб позволит быстро и эффективно решать вопросы защиты населения и территории общины, значительно сократит финансовые затраты объединенных территориальных общин на их содержание.
«Сегодня мы открыли Центры безопасности, и это одна из составляющих самодостаточности этой общины. И это только начало строительства классной жизни. На мой взгляд, село - это ячейка украинства в Донецкой области. Приезжайте в любое донецкое село, и вы услышите нормальный украинский язык, почувствуете казацкий дух. Центр безопасности означает не только быструю ликвидацию пожара, но и расчистку дорог. В следующем году в общинах будут открываться Центры предоставления административных услуг, и это мы профинансируем в этом году», - отметил председатель облгосадминистрации Павел Жебривский.
«Мы делаем уверенный и прогрессивный шаг навстречу нашей безопасности, оптимизируем наши ресурсы. Целостность - это сейчас ключевой вопрос, и такие Центры безопасности помогают быстро реагировать на вызовы», - отметила заместитель министра МВД по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева.
В настоящее время работа по реформированию системы гражданской защиты, кроме Донецкой области, продолжается и в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Полтавской и Тернопольской областях, где совместно с областными государственными администрациями ГСЧС реализуются пилотные проекты по реформированию пожарной охраны в новосозданных территориальных общинах.