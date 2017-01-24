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Несмотря на войну: в ДНР восстановили 15 многоквартирных домов

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Экономика / Инфраструктура
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Несмотря на войну: в ДНР восстановили 15 многоквартирных домов

По сообщению от пресс-службы «министерства» строительства и ЖКХ самопровозглашенной ДНР, по состоянию на 18 января, в «республике» восстановлено 15 многоквартирных домов.

Работы по восстановлению жилья, велись в шести городах ДНР, а именно: в Донецке, Ясиноватой, Енакиево, Снежном, Углегорске, а также в Тельмановском районе самопровозглашенной ДНР. Программа восстановления предусматривает ремонт 1189 многоэтажных домов. На данный момент ремонт завершен на 969 объектах.

Дополнительные работы были проведены на 851 объекте.



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