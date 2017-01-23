В ДНР восстановлен ЖД перегон «Горловка-Байрак»

По сообщению от пресс-службы «министерства» транспорта самопровозглашенной ДНР, контактная сеть ж/д перегона «Головка - Байрак» восстановлена. Сейчас появилась возможность запустить поезда на электрической тяге.
«Специалисты ГП «Донецкая железная дорога» в январе 2017 года восстановили устройства контактной сети на железнодорожном участке «Горловка – Байрак», поврежденные обстрелами в 2014 году. Это позволило запустить на участке движение поездов на электротяге», — отметили в «ведомстве».
Ремонтные работы начались в ноябре 2015 года, и уже летом 2016 года появилась возможность пустить поезда тепловой тяге. В связи с обстрелами, движение поездов было невозможным до ремонта.