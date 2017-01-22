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Александр Хуг обсудил вопросы возобновления работы ГРС "Марьинка"

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Экономика / Инфраструктура
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Александр Хуг обсудил вопросы возобновления работы ГРС "Марьинка"

Вчера на КПВВ «Марьинка» и вблизи ГРС «Марьинка» (источник газоснабжения городов Марьинка и Красногоровка) побывали первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг вместе со специалистами и офицерами миссии, заместителя председателя райгосадминистрации Владимир Шехирев, офицер общего центра по контроля и координации по Марьинскому району, полковник Килимистый, офицеры группы «Курахово».

Визит начался на КПВВ «Марьинка», где было проведено рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы безопасного доступа к ГРС «Марьинка» квалифицированных специалистов для восстановления газоснабжения прифронтовых городов.

После чего делегация провела максимально близкий выезд в ГРС, где были детально обсуждены вопросы ее ремонта и функционирования.

Пользуясь возможностью выражаем благодарность за активную позицию руководства Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и желание решить важный вопрос для жителей наших городов. Надеемся, что данная встреча в ближайшее время принесет положительные результаты, сообщили в районной администрации Марьинки.
Александр Хуг обсудил вопросы возобновления работы ГРС "Марьинка"
Александр Хуг обсудил вопросы возобновления работы ГРС "Марьинка"


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