В Краматорске установят 25 «умных» камер

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МВД хочет бороться с уличной преступностью с помощью камер

Полицейский аналитический центр в Донецкой области готов на 70%

За первые десять дней работы полицейский UASC принял более 4400 сообщений граждан

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