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Жебривский посетил строительство коллекторной системы в Мариуполе

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Инфраструктура / Фото регион
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Жебривский посетил строительство коллекторной системы в Мариуполе

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский провел мониторинг строительства коллекторной системы в Мариуполе (Донецкая обл.) и пообещал разбить там парк. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Сегодня, 18 января с утра он посетил канализационную насосную станцию и Кленовую балку. На насосной станции губернатору рассказали о проекте стоимостью в 16 млн грн. Идет закупка оборудования и подготовка площадки под установку комплекса управления насосными агрегатами. Целесообразность реконструкции подчеркнул заместитель городского головы Михаил Когут.

«Это экологическая безопасность Мариуполя. Не будет больше гидроударов, а коллекторы теперь будут находиться в безопасном состоянии. Если мы поменяем оборудование, то на долгие годы уйдем от аварийных ситуаций», – сказал он.

Также Жебривский в сопровождении первого заместителя городского головы Мариуполя Александра Голтвенко ознакомился с реконструкцией водовода на территории Кленовой балки Приморского района. С 2007 года здесь ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции. В реализацию проекта было вложено более 50 млн грн.

По словам начальника управления капитального строительства Мариупольского городского совета Валерия Шевченко, за это время была проделана большая работа. Уже установлены усиливающие конструкции, дренажная и ливневая системы. Сейчас занимаются поверхностным водоотводом. В этом году планируют начать работы по Центральному отрогу Кленовой балки, что станет завершающим этапом строительства всего комплекса.

Губернатор выразил желание, чтобы все строительные работы по Кленовой балке завершились уже в этом году. Также он отметил, что область готова помочь: профинансировать этот проект из экологического фонда.
Жебривский посетил строительство коллекторной системы в Мариуполе
Жебривский посетил строительство коллекторной системы в Мариуполе
Жебривский посетил строительство коллекторной системы в Мариуполе


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