Геращенко и Черныш проинспектировали ход реконструкции инфраструктурных объектов Донетчины

«Верховная Рада Украины приняла выдающееся решение и выделил 4 миллиарда гривен на реконструкцию инфраструктурных объектов Донбасса. Из них три миллиарда будет потрачено на Донецкую область, а миллиард на Луганске. Это необходимые средства в тот период военной агрессии, которую Российская Федерация развернула против Украины. Важно, чтобы каждая копейка из бюджетных средств была правильно использована. И вот мы приехали, чтобы лично проверить, как используются бюджетные средства. Эти объекты выбирались непосредственно городскими советами, райгосадминистрациями, ВГА и облгосадминистрацией, а контроль должны взять на себя общины. А уже после можно делать выводы», - отметила Ирина Геращенко.
Оба политика подчеркнули, что многие проблемы внутренне перемещенных лиц государству еще предстоит решить, но меры, сейчас проводятся, способствуют реинтеграции и сочетанию общества, сейчас, к сожалению разделено линией разграничения.