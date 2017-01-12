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Геращенко и Черныш проинспектировали ход реконструкции инфраструктурных объектов Донетчины

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Экономика / Инфраструктура
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Сегодня Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирины Геращенко и министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш проинспектировали ход реконструкции опорных школ в Дружковке и Часов Яре, осмотрели в Константиновке путепровод после капитального ремонта и побывали на реконструируемых зданиях общежитий для переселенцев в Бахмуте.

«Верховная Рада Украины приняла выдающееся решение и выделил 4 миллиарда гривен на реконструкцию инфраструктурных объектов Донбасса. Из них три миллиарда будет потрачено на Донецкую область, а миллиард на Луганске. Это необходимые средства в тот период военной агрессии, которую Российская Федерация развернула против Украины. Важно, чтобы каждая копейка из бюджетных средств была правильно использована. И вот мы приехали, чтобы лично проверить, как используются бюджетные средства. Эти объекты выбирались непосредственно городскими советами, райгосадминистрациями, ВГА и облгосадминистрацией, а контроль должны взять на себя общины. А уже после можно делать выводы», - отметила Ирина Геращенко.

Оба политика подчеркнули, что многие проблемы внутренне перемещенных лиц государству еще предстоит решить, но меры, сейчас проводятся, способствуют реинтеграции и сочетанию общества, сейчас, к сожалению разделено линией разграничения.
Геращенко и Черныш проинспектировали ход реконструкции инфраструктурных объектов Донетчины
Геращенко и Черныш проинспектировали ход реконструкции инфраструктурных объектов Донетчины
Геращенко и Черныш проинспектировали ход реконструкции инфраструктурных объектов Донетчины
Геращенко и Черныш проинспектировали ход реконструкции инфраструктурных объектов Донетчины
Геращенко и Черныш проинспектировали ход реконструкции инфраструктурных объектов Донетчины


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