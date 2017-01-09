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Оперативная информация о состянии проезда по автодорогам области состоянию на 7:00 04.02.2014

В "ДНР" заявили об окончании ремонта трассы Донецк-Успенка

После окончания летнего сезона, в ДНР открыли мост на трассе Донецк – Седово

На ремонт дорог в ДНР, потратят 933 миллиона рублей

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