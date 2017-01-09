На ремонт дорог в ДНР, потратят 933 миллиона рублей

Как заявили в «министерстве» транспорта ДНР, в 2017 году, будет заменено асфальтное полотно на площади 800 тысяч квадратных метров. На данный ремонт будет выделено 933 миллиона рублей.
«В этом году планируется значительно продвинуться в восстановлении автомобильных дорог «республики» – при условии своевременного и полного финансирования объем работ на междугородних дорогах составит более 800 тысяч квадратных метров», — отметили в «минтрансе».
Известно, что ремонт пройдет на следующих трассах: Донецк-Новоазовск-Седово, Донецк-Харцызск-Амвросиевка-КПП «Успенка», Знаменка-Луганск-Изварино и Снежное-Мариновка. По оценкам «чиновников», на ремонт планируется потратить 933 миллиона рублей.
Напомним, что на трассе Донецк-Новоазовск-Седово, в 2016 году был восстановлен мост, который был разрушен в результате боевых действий в 2014 году.