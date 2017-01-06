В Славянске утеплили стоматологическую поликлинику

В Славянске 4 января в городе торжественно открыли после капитального ремонта сразу два медицинских учреждения - инфекционное отделение Городской клинической больницы и стоматологическую поликлинику.
В городской стоматологии капитальные ремонтные работы провели впервые за более чем 30 лет ее существования. В заведении, по словам главного врача, Александра Чопия, заменили 26 старых окон и 14 дверей. На их место установили современные металлопластиковые стеклопакеты, позволяющие экономить на счетах за тепло, сообщает До ТеБе.
- Конечно, хочется многое сделать, - рассказывает главный врач стоматологической поликлиники Славянска Александр Чопий. - В перспективе - косметический ремонт хирургического отделения, новое оборудование.
Всего, по информации городского отдела здравоохранения, за 2016 год на проведение ремонтных работ в медицинских учреждениях Славянска потрачено более 5 млн. гривен.
Между тем, в бюджете города на 2017 год заложено более 100 млн. медицинской субвенции.