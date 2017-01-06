В Славянске утеплили стоматологическую поликлинику

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В Курахово открыли детский стационар для пациентов города и района

В Славянске открыли районную больницу после масштабной реконструкции

В Славянске школы закрываются на карантин

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