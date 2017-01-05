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В Мариупольском порту построят перегрузочный кластер

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Экономика / Инфраструктура
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В Мариупольском порту построят перегрузочный кластер

На территории Мариупольского порта формируется перегрузочный кластер для перевалки агропромышленных грузов мощностью два миллиона тонн в год. Об этом рассказал директор госпредприятия «Мариупольский МТП» Александр Олейник, сообщает издание «Порты Украины».

Планируется, что строительство первой очереди зернового комплекса завершится к концу 2018 года. Его финансирование предусмотрено за счет средств ГП «Мариупольский МТП». Ко второму этапу строительства должны привлечь инвесторов, суммарная стоимость его реализации составляет около 900 млн. гривен.

Общая емкость складов единовременного хранения - 131 тысяча тонн. Также планируется приобрести судопогрузочную машину и сушилку.

До ТеБе


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