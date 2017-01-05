В прифронтовом поселке Спартак восстановят жилые дома

По словам «главы администрации» Ясиноватой Олега Моргуна, в ближайшее время, в поселке Спартак, который находится на линии фронта, начнется третий этап восстановления жилья.
На данный момент поселок остается без электроэнергии и водоснабжения, также здесь отсутствуют какие-либо торговые точки и медицинское обслуживание.
«В поселке Спартак проживают 74 человека. Еще неделю назад было 84. В населенном пункте отсутствуют электро- и водоснабжение, медицинское обслуживание, торговая сеть. В результате боевых действий дома полностью или частично разрушены. Сейчас прилагается масса усилий, чтобы возобновить подачу электроэнергии. Кроме того, скоро начнется третий этап восстановления жилья», — рассказал Олег Моргун.
По словам «министра» угля и энергетики ДНР Александра Федорова, восстановить электричество мешают военные действия.