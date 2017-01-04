Из Донецка в Ясиноватую пустят дополнительные автобусы

Донецкие поезда теперь будут отправляться из Ясиноватой

Информация об автобусном сообщении с Донецком на 16 сентября

Информация об автобусном сообщении с Донецком на 22 сентября

Информация об автобусном сообщении с Донецком на 19 сентября

Информация об автобусном сообщении с Донецком

Информация об автобусном сообщении с Донецком на 27 августа