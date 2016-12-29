В Донецке открыли спортивный комплекс "Спарта"

Красную ленточку на открытии перерезали «министр» молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин, а также «председатель» комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму «республики» Юрий Сивоконенко.
«Мы открываем сегодня спортивный комплекс «Спарта». Мы к этому долго шли, многое пришлось сделать. Так что, прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке этого комплекса к открытию, – обратился к собравшимся Мишин. — Главным образом все делается для молодежи, которой мы уделяем, и будем уделять больше внимания, чем прошлая власть. Ведь воспитать здоровое, физически развитое молодое поколение – это одна из основных наших задач».