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В Донецке открыли спортивный комплекс "Спарта"

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Экономика / Инфраструктура
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Сегодня, 29 декабря, в Донецке торжественно был открыт спортивный комплекс «Спарта». Данное спортивное заведение не работало более двух лет, и сегодня его открыли уже «власти» самопровозглашенной ДНР. На открытии присутствовали местные «чиновники», а также спортсмены города.

Красную ленточку на открытии перерезали «министр» молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин, а также «председатель» комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму «республики» Юрий Сивоконенко.

«Мы открываем сегодня спортивный комплекс «Спарта». Мы к этому долго шли, многое пришлось сделать. Так что, прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке этого комплекса к открытию, – обратился к собравшимся Мишин. — Главным образом все делается для молодежи, которой мы уделяем, и будем уделять больше внимания, чем прошлая власть. Ведь воспитать здоровое, физически развитое молодое поколение – это одна из основных наших задач».
В Донецке открыли спортивный комплекс "Спарта"
В Донецке открыли спортивный комплекс "Спарта"
В Донецке открыли спортивный комплекс "Спарта"


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