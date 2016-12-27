Школы Бахмутского района получили семь школьных автобусов

Во время активного создания опорных школ и их филиалов очень важным вопросом является упрощение доступа детей в школы. Поэтому получение школьных автобусов очень положительно повлияет на состояние образования в Бахмутском районе. В следующем году запланировано значительное расширение количества опорных школ, поэтому опыт Бахмутского района позволит значительно улучшить уровень обучения и перевозки детей в других городах области.
«Поскольку школьные автобусы были закуплены через систему прозрачно, это позволило сэкономить огромные средства. За эти деньги для района приобрели передвижной рентгено-флюорографический аппарат и три внедорожника для медицинских работников. Все машины соответствуют высоким стандартам качества и служить обществу не один год», - отметил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
Глава области в торжественной обстановке вручил ключи от автобусов и медицинских машин директорам школ и главным врачам амбулатории района.