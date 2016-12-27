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Школы Бахмутского района получили семь школьных автобусов

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Экономика / Инфраструктура
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Школы Бахмутского района получили семь специализированных школьных автобусов. Общая стоимость транспорта составила около 10 млн гривен.

Во время активного создания опорных школ и их филиалов очень важным вопросом является упрощение доступа детей в школы. Поэтому получение школьных автобусов очень положительно повлияет на состояние образования в Бахмутском районе. В следующем году запланировано значительное расширение количества опорных школ, поэтому опыт Бахмутского района позволит значительно улучшить уровень обучения и перевозки детей в других городах области.

«Поскольку школьные автобусы были закуплены через систему прозрачно, это позволило сэкономить огромные средства. За эти деньги для района приобрели передвижной рентгено-флюорографический аппарат и три внедорожника для медицинских работников. Все машины соответствуют высоким стандартам качества и служить обществу не один год», - отметил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

Глава области в торжественной обстановке вручил ключи от автобусов и медицинских машин директорам школ и главным врачам амбулатории района.
Школы Бахмутского района получили семь школьных автобусов
Школы Бахмутского района получили семь школьных автобусов
Школы Бахмутского района получили семь школьных автобусов
Школы Бахмутского района получили семь школьных автобусов
Школы Бахмутского района получили семь школьных автобусов


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