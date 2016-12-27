Школы Бахмутского района получили семь школьных автобусов

В Бахмутском районе открыли реконструированную музыкальную школу

Автобусы будут у всех

Кабмин намерен выделить 672 млн грн в 2013-2014 гг. на закупку школьных автобусов

В 2013 году все школы обеспечат школьными автобусами

В 2013 году все школы будут обеспечены школьными автобусами

Вышли на школьный маршрут