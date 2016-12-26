В Мариуполе открыли Единый аналитический сервисный центр полиции

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В Артемовске открыли социальный центр для людей с особыми потребностями

Полицейский аналитический центр в Донецкой области готов на 70%

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