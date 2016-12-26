В Мариуполе открыли Единый аналитический сервисный центр полиции

Операторы Единого аналитического сервисного центра (UASC) смогут обрабатывать вызовы с 24 населенных пунктов области и отправлять правоохранителей на места совершения преступлений.
Центр имеет специальное оборудование и программное обеспечение, которое позволяет контролировать работу "умных" камер, которые планируют установить 120 штук по области.
По словам заместителя начальника управления информационного обеспечения ГУ ЧП в Донецкой области Дениса Пефтиева, эти камеры способны распознавать номер, модель, марку транспорта, устанавливать, находится ли автомобиль в розыске. Кроме того, они могут распознавать лица водителя и пассажиров автомобиля, выявлять скопления людей, определять звуки выстрелов, что значительно повысит эффективность работы правоохранительных органов.
ДоТеБе