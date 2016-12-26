Лента новостей

22:02
Электроснабжение канала Северский Донец - Донбасс отключат для ремонта линий
21:30
Валютный сбор отменён: кто в выигрыше?
21:27
Новые акцизы на спиртное и сигареты, изменения в Налоговый кодекс - итоги прошлой деловой недели
21:13
Порошенко подписал бюджет на 2017 год
21:02
Как ухаживать за нормальной кожей лица?
20:39
Как выбрать брокера?
20:12
В Мариуполе открыли Единый аналитический сервисный центр полиции
17:45
Ванная комната в современном стиле
17:14
"Равлики"-партизаны получили два года условно
16:57
Как правильно укладывать мозаику и плитку в бассейне
16:30
В Славянске произошло ДТП с участием двух автобусов
16:12
На блокпосты для Донбасса и Крыма потратят 100 млн. гривен
15:55
Озеленение участков хвойными деревьями от greensad.ua
15:10
Опубликованы новые фото разрушенного Широкино
14:49
Профессиональное создание рекламного буклета
13:08
Захарченко и Плотницкий передадут Савченко двух женщин из плена "республик"
12:47
Масштабный дизайн в малом пространстве, или как правильно установить мебель для ванной
12:27
Женщина отправила своему осужденному мужу мягкую игрушку с наркотиками
12:21
Переговоры по Донбассу хотят перенести в Казахстан
11:41
Фискальная служба Донетчины предоставила более 152 тисяч административных услуг
01:35
Моющиеся краски
01:26
Преимущество деревянных домов
01:10
В Бахмутском районе поздравили энергетиков с профессиональным праздником
00:58
Итальянский стиль: создание красивого солнечного интерьера
00:42
В Краматорске прошла акция в поддержку украинских военных
00:24
Какие особенности правильного выбора детской коляски?
20:25
Отопление в деревянном доме
17:53
Энергетики восстанавливают обесточенную линию, питающую 3-й подъем канала Северский Донец-Донбасс
17:46
Хирургическое удаление варикозных вен
11:48
Украина–ЕС. Киев выполнил 8 из 44 обязательств
00:44
Современные гаджеты: зависимость или потребность?
00:04
Критическая ишемия нижних конечностей
10:23
Противник соблюдает режим тишины в зоне АТО – штаб
00:56
Ремонт в ванной комнате. С чего начать и как закончить
00:45
В ЛНР опровергли освобождение Новолуганского
00:36
В Станице Луганской восстанавливают важные объекты инфраструктуры
00:21
Выбираем подарки на Новый год
00:07
В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку
23:54
Руководителем Госуправления делами стал Куцик
23:38
Как определить ревматоидный артрит
23:11
В Покровске появился скоростной интернет 3G
22:54
Возле Новолуганского украинские военные установили блокпост
22:45
Виды плит. Какую лучше выбрать?
22:19
В Дебальцево восстановили электроснабжение после обстрелов
22:09
В ОБСЕ заявили о 2,3 тысяч взрывах на Донбассе
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В Мариуполе открыли Единый аналитический сервисный центр полиции

0
97
Экономика / Инфраструктура
0
В Мариуполе открыли Единый аналитический сервисный центр полиции

Операторы Единого аналитического сервисного центра (UASC) смогут обрабатывать вызовы с 24 населенных пунктов области и отправлять правоохранителей на места совершения преступлений.

Центр имеет специальное оборудование и программное обеспечение, которое позволяет контролировать работу "умных" камер, которые планируют установить 120 штук по области.

По словам заместителя начальника управления информационного обеспечения ГУ ЧП в Донецкой области Дениса Пефтиева, эти камеры способны распознавать номер, модель, марку транспорта, устанавливать, находится ли автомобиль в розыске. Кроме того, они могут распознавать лица водителя и пассажиров автомобиля, выявлять скопления людей, определять звуки выстрелов, что значительно повысит эффективность работы правоохранительных органов.

ДоТеБе


Похожие публикации

23-12-2016
В Бахмуте открыли сервисный центр МВД
8-11-2016
Дороги Константиновки будут мониторить видеокамеры
26-10-2016
В Мариуполе установят 37 умных камер
13-10-2016
Полицейский аналитический центр в Донецкой области готов на 70%
19-07-2016
Колл-центр 102 в Мариуполе обрабатывать звонки жителей Торецка
20-01-2016
В Артемовске открыли социальный центр для людей с особыми потребностями

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх