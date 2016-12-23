В Бахмуте открыли сервисный центр МВД

Сервисный центр МВД в Бахмуте стал одиннадцатым, из работающих на территории Украины. Здесь будут предоставлять услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдачи и обмену водительских удостоверений, заказ и выдачи номерных знаков и другие административные услуги.
- Мы стремимся предоставлять качественные услуги на всей территории Украины. Открытое пространство, современные технологии и, самое главное, клиентоориентированный персонал, - отметил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий
Среди нововведений, которые должны улучшить качество предоставления услуг в сервисном центре - одиннадцать квалифицированных администраторов, система электронной очереди и видеонаблюдения и даже детский уголок для клиентов, которые придут с детьми.
Территориальный сервисный центр 1442 МВД находится по адресу г. Бахмут, ул Юбилейная, 41.
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