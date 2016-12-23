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В пяти городах Донецкой области построят жилье для переселенцев

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Экономика / Инфраструктура
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В пяти городах Донецкой области построят жилье для переселенцев

В Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Бахмуте выделены строительные площадки для строительства жилья для временно перемещенных лиц, сообщает ДоТеБе.

Это будут небольшие четырехэтажные дома из сборных конструкций. Строительство должны завершить до конца 2017 года. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА во время пресс-конференции в Краматорске.

- Сейчас ведем переговоры о выкупе недостроя в Мариуполе, сегодня уже огромная площадка в Краматорске - 17 гектаров, есть четыре гектара в Славянске, - рассказал Жебривский.

Также он отметил, что завершаются работы по подготовке общежитий в Бахмуте.

По словам Павла Жебривского, еще 2 года назад 800 тысяч евро были выделены для восстановления общежитий в Краматорске и Славянске, но работы еще не начинались и это стало предметом серьезного разговора председателя Донецкой ОГА с мэрами этих городов.


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