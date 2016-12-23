В пяти городах Донецкой области построят жилье для переселенцев

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В Славянске и Краматорске 26 сентября начнется набор в новую полицию

В Краматорске, Славянске и Мариуполе не дозвониться на 102

Жебривский: Весной 2017 года будут строить жилье для переселенцев

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