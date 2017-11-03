С начала года доходы местных бюджетов Донетчины выросли на 1,1 миллиард гривен

Почти 45% всех поступлений в бюджеты от плательщиков Донетчины - это налог на доходы физических лиц

Местные бюджеты Донетчины получили почти на 2 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году

Местные бюджеты Донетчины с начала года получили свыше 5 миллиардов гривен

С начала года в местные бюджеты Донецкой области поступило почти 4,3 миллиарда гривен

С начала года местные бюджеты Донетчины получили свыше 2,3 миллиардов гривен

В местные бюджеты Донецкой области поступило 1,1 млрд. грн. налога на доходы физических лиц