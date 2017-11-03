С начала года доходы местных бюджетов Донетчины выросли на 1,1 миллиард гривен

В течение января-октября 2017 года плательщики Донецкой области направили в местные бюджеты 7 млрд 568 млн гривен налогов и сборов. Уровень поступлений за десять месяцев этого года увеличился по сравнению с прошлогодним на 18%.
Основным финансовым показателем в наполнении местных бюджетов стал налог на доходы физических лиц. Так, с начала года из официальных доходов жителей Донетчины бюджеты громад получили свыше 5,1 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем в 2016 году. Увеличение отчислений с доходов граждан поправу можно считать результатом работы, которую проводит фискальная служба области по детенизации рынка труда.
Прирост поступлений в местные бюджеты также получен за счет платы за землю, которая в итоге составила 741 млн грн, что на 135 млн грн больше соответствующего периода 2016 года.
Представители малого и среднего предпринимательства направили свыше 574 млн грн единого налога, а это на 191 млн грн больше прошлогодней уплаты.
Увеличение поступлений в местные бюджеты достигнуто в результате плодотворного сотрудничества работников фискальной службы Донецкой области с налогоплательщиками и органами местного самоуправления. Поступление дополнительных средств в виде оплаченных налогов, которые остаются в местных бюджетах области, в первую очередь, будут способствовать реализации важных социально-экономических и информационных проектов местного значения.