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Счета ГП «Артемсоль» арестованы

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Экономика / Финансы
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Счета ГП «Артемсоль» арестованы

Вчера вечером, 2 ноября, были арестованы счета ГП «Артемсоль», работа предприятия может быть парализована. Как стало известно, арест произошел в результате открытия исполнительного производства на взыскание с ГП «Артемсоль» 70,5 миллиона гривен штрафных санкций в результате нарушения условий договора с КПВИ «Память» в период 2014 -2015 годов.

На данный момент исполнительная служба не уведомила надлежащим образом ГП «Артемсоль» об открытии исполнительного производства, что является нарушением ст. 28 закона Украины и ст. 19 Конституции Украины. Согласно полученной вчера вечером информации из банков, которые обслуживают счета предприятия, открыто исполнительное производство о принудительном исполнении и вынесено постановление об аресте имущества ГП «Артемсоль». Таким образом, в результате судебных тяжб между КПВИ «Память» и ГП «Артемсоль», госпредприятия должно выплатить штраф в сумме 63,95 миллиона гривен, судебный сбор - 172,5 тысячи гривен и исполнительный сбор - 6,4 миллиона гривен. В свою очередь, ГП «Артемсоль» обратилось с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд Украины на вынесенные судебные решения.

В ходе длительных судебных разбирательств ГП «Артемсоль» отстаивало позицию признания договора с КПВИ «Память» недействительным по причине нарушения антикоррупционного законодательства. В 2017 году руководитель ГП «Артемсоль» Виктория Луценко обращалась в Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике с просьбой содействовать в решении этого вопроса.

Спорный договор о пуско-наладочных работах между КПВИ «Память» и ГП «Артемсоль» был заключен 28 октября 2005 года на срок более чем 11 лет. На момент заключения в договоре установлена ориентировочная сумма - 16,06 миллиона гривен, которая 20 июня 2014 года увеличена до 63,95 миллиона гривен. Согласно условиям договора, в результате нарушения в 2014 -2015 гг. ГП «Артемсоль» своих обязательств стало возможным взыскание с предприятия 63,95 миллиона гривен.

ГП «Артемсоль» доказывало в суде, что указанный договор противоречит интересам государства, не соответствует экономической цели хозяйственной деятельности ГП «Артемсоль», заключен с конфликтом интересов (с целью создания искусственной задолженности ГП «Артемсоль» перед КПВИ «Память»), в нарушение антикоррупционного законодательства. Подписание договора и дополнений, протоколов к нему осуществлялось лицами, которые связаны между собой корпоративными интересами и родственными связями, что может указывать на их личную заинтересованность.

На сегодняшний день руководитель государственного предприятия Виктория Луценко предпринимает все возможные меры по предупреждению списания средств. Уже направлены обращения в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство юстиции, Прокуратуру Донецкой области, НАБУ, повторно в Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике и Главе Донецкой ОГА с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.

В случае списания со счетов ГП «Артемсоль» вышеуказанных штрафных санкций может быть поставлено под угрозу выполнение социальных обязательств, а именно - выплаты премии за выслугу лет и вознаграждения по общим итогам работы, которые были запланированы на конец 2017 года. Тем не менее руководством предприятия принимаются меры, направленные на своевременную выплату работникам ГП «Артемсоль» заработной платы и выполнение всех финансовых обязательств.



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