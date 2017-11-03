Счета ГП «Артемсоль» арестованы

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Вагоны с солью для промышленной переработки производства ГП «Артемсоль» задержаны на русской таможне

В 2015 году ГП «Артемсоль» пополнило государственный бюджет на 257 миллионов гривен

«Артемсоль» в I квартале 2017 года пополнило бюджеты всех уровней на 72,6 миллиона гривен

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