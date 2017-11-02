Земельный налог пополнил местные бюджеты Донетчины более чем на 740 млн гривен

На текущий момент в Донецкой области владельцами и арендаторами земельных участков являются свыше 10 тыс. юридических лиц и 211 тыс. физических лиц - налогоплательщиков. Ними с начала 2017 года в местные бюджеты области уплачено на 135 млн грн больше платы за землю, чем за соответствующий период прошлого года. Уплаченная в этом году сумма налога превышает 741 млн гривен.
Большая часть поступлений получена от юридических лиц, которые перечислили 618 млн грн земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности. Между тем, физические лица перечислили за земли - 123 млн гривен.
Земельный налог и арендная плата за пользование землей является одним из весомых источников наполнения местной казны региона и составляет 10% от общих поступлений.
Наибольшие суммы уплачены в местные бюджеты г. Мариуполь - 193,6 млн грн, г. Краматорск - 80,1 млн грн, Добропольського района - 78,4 млн грн и Славянского района - 74,6 млн гривен.
Позитивная динамика в сборе платы за землю с одной стороны является свидетельством добросовестного отношения плательщиков области к выполнению своих обязанностей по уплате налогов, а с другой - результатом совместных усилий с местной властью региона в направлении легализации земельных отношений.
Напоминаем, что плата за землю включает в себя два вида обязательных платежей - земельный налог и арендную плату. Первый платят владельцы земли и землепользователи, второй - арендаторы земельных участков, как физические, так и юридические лица.