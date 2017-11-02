Банки вцепились в деньги украинцев: не дают спокойно снять 50-100 тыс. грн.

За 9 месяцев 2017 года Нацбанк уличил 28 банков в нарушении законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом регулятор написал 26 писем-предупреждений и выписал 13 штрафов нарушителям. Только в сентябре нацбанковцы оштрафовали 2 финучреждения за «дырявый» финмон.
Банкиры говорят, что среди наказанных все чаще оказываются не только мелкие финучреждения, готовые закрыть глаза на неполный пакет документов ради сиюминутной выгоды, но и крупные банки. И хотя вслух называть имена нарушителей не соглашаются, признаются, что в результате нацбанковских «облав» страдают не столько банки, сколько рядовые клиенты. Ведь каждое предписание НБУ приводит к новому витку ужесточения правил внутренних проверок людей и бизнеса.
Уменьшают лимиты
Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, закрепленное постановлением НБУ №417, обязывает банки проводить обязательные проверки всех операций на сумму от 150 тыс. грн. В частности, для их проведения финучреждение обязательно должно запросить у клиента документы, подтверждающие происхождение средств. А если те не подойдут — откажут в проведении операции и внесут данные об отказе в электронный реестр.
Между тем, банки все чаще проверяют операции, которые по сумме не подпадают под обязательный мониторинг. В частности, в июле Райффайзен банк Аваль ввел новый свод правил для операций с наличными для физических лиц и малого бизнеса. По ним: клиенты, снимающие в кассе со своих счетов более 100 тыс. грн. в день, должны показать финучреждению не только документы, подтверждающие источники происхождения средств, но и указать цели, на которые планируется истратить деньги.
В call-центре банка UBR.ua пояснили, что таким образом выполняют требования Нацбанка. И даже любезно согласились зачитать перечень справок, которые финучреждение примет в качестве подтверждения «честности» денег: налоговые декларации, зарплатные справки и договора купли-продажи.
Но затруднились ответить, какими бумагами можно доказать банку цели, на которые будут потрачены снимаемые в кассе средства. Ведь если подтвердить намерение сделать плановую операцию можно справкой из больницы, то как, к примеру, доказать, что деньги пойдут на ремонт квартиры? Выход только один – снимать в кассе суммы в пределах 100 тыс. грн. столько дней, сколько понадобиться. И надеяться, что регулярные посещения банка не привлекут внимание преступников.
Некоторые банки пошли еще дальше, и начинают проверять клиентские операции с еще меньших сумм. Правда, далеко не все в этом признаются. К примеру, Ощадбанк и Укргазбанк убеждают клиентов, что для внесения на депозит сумм свыше 150 тыс. грн. не потребуется никаких документов кроме паспорта и кода. Хотя это является прямым нарушением требований НБУ.
А вот сотрудники отделений того же Ощадбанка признались, что в случае превышения лимита в 150 тыс. подать дополнительные документы придется.
Вход свободный, выход — нет
Неоднозначная ситуация и с пополняемыми депозитами. Нередки случаи, когда вклад открывается на сумму, не превышающую лимит обязательного финмониторинга. А снимается уже сумма, подпадающая под требование тщательной проверки. В этом случае многие банки также запросят дополнительный пакет документов. И хорошо бы, чтобы справка о зарплате соответствовала регулярным пополнениям.
«Если зарплата клиента на уровнен минимальных 3,2 тыс., а вклад ежемесячно пополнялся на 5 тыс., банк потребует дополнительные документы, объясняющие источник происхождения средств», — сказали UBR.ua в Райффайзен Банк Аваль.
В Ощадбанке признались, что в таком случае могут без дополнительных бумаг выдать вклад только в день окончания договора. Но уже днем позднее в банк лучше идти сразу со справками и декларациями.
Финансисты объясняют: единых норм, регламентирующих подходы банка в части проверки операций клиентов, нет. Нацбанковское положение описывает лишь рамочные принципы осуществления первичного финансового мониторинга, но не устанавливает «нижних» границ. А финучреждения, опасаясь санкций со стороны регулятора, попросту пренебрегают удобством клиентов.
«Многие банки проверяют операции начиная с сумм, гораздо ниже установленных требованиями Нацбанка, опасаясь, что близкие к пороговым суммам операции вызовут подозрение у НБУ. Вот и ставят для своих клиентов лимиты в 100 тыс. грн. и меньше», - объяснил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Говорят, что некоторые мониторят операции и задают клиентам вопросы уже с 50 тыс. грн.
Правил нет
Сам регулятор ничего против такой практики не имеет. Поскольку первичный финмониторинг на уровне банков в их понимании должен стать ключевым звеном в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
«Согласно ст.9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», субъект первичного финансового мониторинга имеет право истребовать, а клиент обязан подать информацию (официальные документы), необходимую для идентификации, верификации, изучение клиента, уточнение информации о клиенте, а также для выполнения субъектом первичного финансового мониторинга других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», — ответили UBR.ua в пресс-службе Национального банка.
Иными словами, каждый банк на свое усмотрение может вводить любые дополнительные проверки, требовать справки и документы, отказывать клиенту в проведении операции исходя из написанных им самим правил финмониторинга. Единственное, чего требует от финучреждения регулятор — изложить все выдумки в «Правилах финансового мониторинга банка».
Рвение банков проверить все и даже больше объяснить несложно. Достаточно взглянуть на список претензий, который НБУ предъявляет к нарушителям и за которые выписывает им штрафы. Так, согласно сообщения Нацбанка, чаще всего банки наказывают за:
несоблюдение требований законодательства о публичных деятелях (например, работники банков не всегда выявляют факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей);
выявлении финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу;
нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов;
необеспечение функционирования системы управления рисками;
ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга;
осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Финансисты уверены, что размытые подходы Нацбанка в части проверки банков и трактования деятельности внутренних служб финмониторинга неизбежно будут приводить все к новым и новым изобретениям банков. Финучреждения, которые подпадут под санкции регулятора будут усиливать контроль над операциями клиентов, снижать лимиты и требовать все больше документов.
«К примеру, многие банки отказываются рассматривать в качестве документов, подтверждающих источники происхождения средств, бумаги 3-летней давности и старше. То есть, клиент не сможет подтвердить свои деньги проданной в 2014 году квартирой. Банк просто не станет принимать такой документ. Хотя нигде в Нацбанковских правилах это не оговорено», — добавил Василий Невмержицкий.
Впрочем, не содержит положение регулятора и требований к указанию целей, на которые клиент планирует потратить снимаемые средства.
Ubr.ua