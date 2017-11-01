За 10 месяцев сводный бюджет страны получил свыше 13 млрд гривен налогов от Донецкой области

Как отметили в Главном управлении ГФС в Донецкой области, это на 2,9 млрд грн, или на 29%, превышает поступление аналогичного периода 2016 года.
С начала года в государственный бюджет страны обеспечен сбор в сумме 5,4 млрд грн, что на 1,8 млрд грн, или на 49%, выше показателя соответствующего периода прошлого года.
Местные бюджеты региона за январь-октябрь 2017 года пополнились на 7,5 млрд грн, что на 1,1 млрд грн, или на 18% больше, чем в 2016 году.
В структуре сводного бюджета страны наибольший прирост поступлений принадлежит налогу на прибыль предприятий. В этом году предприятия Донецкой области перечислили почти в 6 раз больше указанного налога, чем в прошлом году. Так, за январь-октябрь 2017 года сводный бюджет получил более 1,3 млрд гривен.
Объемы поступлений налога на доходы физических лиц в сводный бюджет страны за десять месяцев 2017 года увеличились на 1,2 млрд грн и составили 6,8 млрд гривен. Такое увеличение произошло благодаря эффективной работе фискальной службы по детенизации рынка труда и противодействию нарушениям, а также усилению контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства.
Кроме того, за отчетный период значительно выросли поступления налога на добавленную стоимость. С начала 2017 года от плательщиков Донецкой области поступило 1,6 млрд грн против 1,1 млрд грн за соответствующий период 2017 года.
В Главном управлении ГФС в Донецкой области обращают внимание плательщиков на необходимости своевременного и в полном объеме выполнения своих обязательств по уплате налогов и сборов, ведь эти средства идут на реализацию социально важных проектов и экономическое развитие страны.