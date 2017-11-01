За 10 месяцев сводный бюджет страны получил свыше 13 млрд гривен налогов от Донецкой области

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Поступления налога на доходы физических лиц в Донецкой области увеличились на 43%

Плательщики Донетчины перечислили в сводный бюджет страны на 40% больше, чем в прошлом году

За 7 месяцев сводный бюджет получил почти 9 млрд гривен от плательщиков Донецкой области

Бизнес Донетчины за девять месяцев увеличил уплату налогов на 22%

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