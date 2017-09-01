В Донецкой области на 43 млн. грн возросли поступления от пользователей полезных ископаемых

Природо-ресурсный потенциал Донецкой области предопределяет дальнейшее развитие добывающей и перерабатывающей отраслей региона.
Так, с начала 2017 года плательщики рентных платежей - недропользователи региона направили в сводный бюджет страны 283 млн грн, что больше соответствующего показателя прошлого года на 15%, или на 43 млн гривен. Согласно распределению средств в государственный бюджет поступило 209,8 млн грн, бюджеты местных общин пополнились на 73,2 млн гривен.
В настоящее время в области более 230 субъектов хозяйствования зарегистрированы плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.
Фискальной службой Донетчины продолжается работа, направленная на полноту и своевременную уплату рентных платежей. Так, с начала года в Государственную фискальную службу Украины предоставлена информация относительно инициирования вопроса остановки действия специальных разрешений на пользование недрами более чем на 30 субъектов хозяйствования, которые имеют налоговый долг.
Главное управление ГФС в Донецкой области обращает внимание плательщиков рентной платы за пользование недрами, что недра и полезные ископаемые в них являются одним из основных элементов обеспечения развития и надлежащей работы большинства секторов экономики. Поэтому эффективное использование минерально-сырьевых ресурсов и рост поступлений рентных платежей будет способствовать дальнейшему развитию Донецкого региона.