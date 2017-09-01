В Донецкой области на 43 млн. грн возросли поступления от пользователей полезных ископаемых

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От плательщиков Донецкой области поступило в сведенный бюджет почти 550 млн. грн. рентных и ресурсных платежей

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