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Внешнеторговый оборот Донецкой таможни ГФС достиг 2 млрд 554 млн долларов

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Экономика / Финансы
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Внешнеторговый оборот Донецкой таможни ГФС достиг 2 млрд 554 млн долларов

Донецкой таможней ГФС в течение января-июля 2017 года оформлено 28602 таможенных декларации всех типов. Из них 69% - на вывоз товаров, 12% - на ввоз, 14% - оформленные в других таможенных режимах. Позитивная динамика роста количества таможенных оформлений наблюдается уже на протяжении года. Так, по сравнению с январем-июлем 2016 года увеличение в экспортном направлении составляет 8%, импортном - 12%, на 14% выросли оформления других видов деклараций. Ежемесячное количество оформлений постепенно увеличивается с 3,5 тыс. таможенных деклараций в январе до 4,95 тыс. в июле.

По состоянию на 31.07.2017 в таможне провели оформление 546 лиц. Среди них 45% - традиционные для Донецкого региона экспортеры, 39% - импортеры, 16% - те, кто проводил как экспортные, так и импортные операции. В целом активность субъектов внешнеэкономической деятельности в 2017 году выросла на 20%. Наибольший прирост обеспечен участниками ВЭД в импортном направлении.

По результатам работы семи месяцев 2017 года внешнеторговый оборот вырос на треть (34%) и достиг 2 млрд 554 млн долларов. При этом импортировано товаров на 556 млн дол., экспортировано - почти в четыре раза больше - на 1 млрд 998 млн долларов. Позитивное сальдо внешнеторгового баланса составляет 1 млрд 442 млн долларов.

Упрощение таможенных процедур согласно действующему законодательству, применение принципа "единого окна" позволило существенно сократить среднее время таможенного оформления. Так, экспортное оформление в Донецкой таможне ГФС проводится в среднем за 22 минуты, уменьшение по сравнению с соответствующим периодом 2016 года составляет 6 минут, а импортные оформления - за 55 минут, уменьшение почти на один час.


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