Лента новостей

22:41
Школе в Алексеево-Дружковке предлагают присвоить имя Алексея Тихого
12:33
Каким должен быть отдых в сауне
12:16
В ЛНР уверяют, что зарплаты у них растут
12:09
На День города Донецка, проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным
12:00
Дети Краматорска разрисуют военную технику с передовой
11:43
Женская ночная сорочка — история возникновения
20:27
Какой стиль Вам подойдёт больше всего, советы для женщин
19:47
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык
19:39
«Основная задача - работа с молодежью и для молодежи» - Павел Жебривский
19:31
Спортивную площадку и молодежный центр открыли сегодня в Бахмуте
17:42
Мининфраструктуры меняет правила лицензирования
17:40
Новые валютные правила от НБУ
17:03
К чему может привести нарушение кровообращения сосудов
16:00
На Донбассе объявили режим прекращения огня по случаю начала учебного года
15:53
Бюро переводов - InTime рассказывает что это за компании
15:49
Бахмут отметил День Государственного Флага Украины
15:39
Положительные отзывы о Телетрейд, как знак надежности брокера
15:32
Мироновская ТЭС перевела котел на сжигание газового угля
15:30
На Донетчине в местные бюджеты направлено свыше 5,2 миллиардов гривен
23:10
Ганапольский: "Сбросьте атомные бомбы на Донецк и Луганск и проведите этот матч"
22:01
Дороги в Донецкой области будет не стыдно показать Президенту - Жебривский
17:45
Отзывы о Телетрейд: показатель работы брокерской компании
17:37
В Константиновке появится памятный знак Тарасу Шевченко
17:34
В ДНР действует мораторий на выплаты зарплат шахтерам за 2014 год
17:28
По содержанию отзывов о Телетрейд можно оценить характеристики ГК
14:44
Переселенцы-предприниматели рассказали о своих успехах в бизнесе
14:32
Как Донецкая область будет праздновать День Независимости (анонс)
14:23
Автогаз на заправках стремительно дорожает
12:58
Школы Донецкой области проверяют взрывотехники
12:07
В "серой зоне" в Донецкой области подорвались два человека
11:38
В Украине создадут санационный банк
11:33
Летят «утки», или Контрафакт с доставкой
10:19
Решение принято: Войска РФ покинут Донбасс - Грымчак
10:00
В Бахмутском районе сгорело село Новокаменка
16:40
На Карачуне выгорели 4 га леса
15:41
У жителя Лисичанска обнаружили наркотики на 500 тыс. грн
15:24
Как взять кредит через Интернет?
15:15
Нафтогаз увеличит цену газа для промышленности
13:32
В Добропольском районе двухлетний мальчик засунул руку в мясорубку
12:56
У кого в Украине забрали субсидию и кто рискует остаться без скидки
12:35
По Украине объявлено штормовое предупреждение
11:56
В Мариуполе 5 человек госпитализированы с сальмонеллезом
11:46
ООН требует восстановить социальные выплаты для жителей зоны АТО
23:19
В течение войны в Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тысячи мирных жителей, - ООН
23:23
Отдых в Польше в любое время года
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В ЛНР уверяют, что зарплаты у них растут

0
330
Экономика / Финансы
0
В ЛНР уверяют, что зарплаты у них растут

Среднемесячная заработная плата работника сельского хозяйства в «Луганской народной республике» за июль в 2,3 раза превысила минимальную зарплату по «республике». Об этом сообщает «министерство сельского хозяйства и продовольствия ЛНР».

Уверяют, что среднемесячная заработная плата аграриев составила 7157 руб.(3098 грн*), что на 9% больше, чем в июне.

Также сообщается, что наибольший уровень среднемесячной заработной платы наблюдается в агроформированиях:

Свердловска и Свердловского р-на – 9892 руб. (4282 грн*);
Славяносербского р-на – 8638 руб. (3739 грн*);
в сельхозпредприятиях Перевальского р-на – 7393 руб. (3200 грн*).

*по курсу рубля к гривне, установленного «государственным банком ЛНР» – 2,31 по состоянию на 24.08.2017.

Донецкие Новости


Похожие публикации

28-11-2016
В Донецкой области выросла средняя зарплата
17-10-2015
В Луганске с 1 ноября поднимут минимальную зарплату до 1000 гривен
26-09-2014
Реальная зарплата украинцев уменьшились на 12,7%
6-05-2014
Стали зарабатывать больше?
28-01-2014
Средняя зарплата в Украине в прошлом году составила 3 ​​тыс. 265 грн
1-08-2012
Зарплата украинцев продолжает расти

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх