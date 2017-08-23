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Новые валютные правила от НБУ

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Экономика / Финансы
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Новые валютные правила от НБУ

Нерезиденты и резиденты получат равные права и смогут осуществлять любые действия с валютой, не запрещённые законом, без разрешения Национального банка Украины.

Эта норма прописана в предложенном регулятором законопроекте «О валюте», который отменяет практически все существующие ограничения. Если депутаты рассмотрят его на ближайшей сессии, он вступит в действие в 2018 году.

Теперь о проведении любой операции с валютой надо будет просто сообщить в НБУ. Также можно будет инвестировать за рубеж, — например, покупать ценные бумаги иностранных бизнес-структур без лицензии. Останется только два вида лицензий: обычная — на ведение банковской деятельности и валютная — для небанковских финучреждений (например, пунктов обмена валют, не принадлежащих банкам).

Сохранится запрет на расчёты в валюте, так как в проекте закона прямо сказано: «Гривня является единственным законным средством платежа на территории Украины». Останутся ограничения на наличные расчёты на сумму свыше 50 тыс. грн. То есть крупную покупку (квартира, автомобиль, участок земли) оплатить наличными не получится — только гривней и через банк. А вот интернет-торговля должна стать более прозрачной, так как импортёрам не нужен будет чёрный рынок, куда они вынужденно идут за валютой из-за запретов НБУ. Это означает и удар по чёрному рынку. В тени останутся лишь операции, связанные с криминалом: отмывание денег, уклонение от уплаты налогов.

Эксперты ожидают оживления валютного кредитования, а вот на курс валют влияние будет минимальным.

Аналитики предупреждают, что имплементация новых правил потребует принятия ещё нескольких подзаконных актов. И обращают внимание на то, что закон предусматривает право НБУ в любой момент вернуть ограничения на валютные операции.

Zavarnik


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