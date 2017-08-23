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На Донетчине в местные бюджеты направлено свыше 5,2 миллиардов гривен

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Экономика / Финансы
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На Донетчине в местные бюджеты направлено свыше 5,2 миллиардов гривен

Именно такую сумму налоговых поступлений получили местные общины региона за семь месяцев 2017 года, что на 908 млн грн или на 21% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

С начала года наблюдается значительный рост среднемесячного показателя поступлений в местные бюджеты Донецкой области. Так, по сравнению с прошлым годом ежемесячные поступления в местную казну увеличились на 21% или на 130 млн грн и на данное время составляют 742 млн гривен. Такое увеличение поступлений является результатом плодотворного сотрудничества работников территориальных органов фискальной службы Донетчины с местными общинами, налогоплательщиками и органами местного самоуправления.

Как всегда, лидирующие позиции в формировании бюджетов принадлежат налогу на доходы физических лиц - 68% от общего сбора. За семь месяцев текущего года поступило 3,5 млрд грн указанного налога.

Вторая ступенька в наполнении местных бюджетов области принадлежит землепользователям области, которые за семь месяцев этого года перечислили в бюджет более чем 483 млн грн, или 9% от общего сбора.

Третье место в наполнении местной казны оставляет за собой экологический налог. В этом году уже поступило свыше 483 млн грн, что составляет 9% от общего сбора.


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