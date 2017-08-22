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А. Федорук выразил глубокие соболезнования родным и близким шахтеров, погибших на шахте «Северная» в Макеевке

В ДНР действует мораторий на выплаты зарплат шахтерам за 2014 год

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