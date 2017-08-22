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В ДНР действует мораторий на выплаты зарплат шахтерам за 2014 год

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Экономика / Финансы
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В ДНР действует мораторий на выплаты зарплат шахтерам за 2014 год

В ДНР с 2016 года действует мораторий на выполнение решений местных «судов» по взысканию с предприятий задолженности по заработным платам за 2014 год. По крайней мере, так обстоят дела в угольной отрасли. Об этом горняки сообщают в социальных сетях.

«Как получить задолженность за 2014 год? Работал на шахте "Ясиновской-Глубокой" (объединение "Макеевуголь", – прим.). Уже 1,5 года как рассчитался. Сколько стоят услуги, и будет ли толк?», – обратился к горнякам Денис, проживающий в неподконтрольной Макеевке.

Коллеги «по цеху» советуют подавать в «суд», но сразу констатируют – выплат все равно не получить. «Я пробовал. Только по шахте им. Кирова. В суд подавай. По другому – никак. Не знаю как в Украине, а в ДНР по любому суд выиграешь. Только не получишь. Власти закон написали о приостановлении выплат на неопределенное время в связи с ситуацией. В юстиции [мое] решение суда приостановили, и не знают когда именно смогут [его исполнить]. Это касается задолженности 2014 года. Типа никто не отказывается платить. Только потом. Но лучше пусть будет на руках бумага. А так как в 90-е забудут», – ответил Сергей.

«Дело в суде ДНР ты выиграешь, будет положительное решение. Но дело в том, что есть постановления совета министров Донецкой народной республики № 10-31 от 16.08.2016 и постановление № 11-32 от 26.09.2016, по котором временно приостановлена выдача украинских долгов предприятиями топливно-энергетического сектора ДНР по исковым заявлениям. И когда власть отменит эти постановления неизвестно», – подтверждает Игорь.

«У меня больничный был больше полгода в 2014 году. Тоже проехали… Зато мозги клепали всю дорогу– то верхушка на больничном бланке не та, то ВКК», – дополняет Виталий.

В итоге сотрудники угольной сферы констатируют:

Илья: «Да уж, и правды не добьешься – а работали мы на "Макеевуголь", а не на Украину. И тут не государство должно, а предприятие»;
Оксана: «Замкнутый круг»;
Ольга: «Заплаты – "потом", а коммунальные услуги за период август-сентябрь 2014 года не забывают! Сволочи!!».

Донецкие Новости


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