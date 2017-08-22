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Автогаз на заправках стремительно дорожает

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Экономика / Финансы
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Автогаз на заправках стремительно дорожает

За период с 21 по 22 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 коп./л – до 15,4–15,5 грн./л. Об этом изданию OilNews сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На столичных АЗС KLO и WOG цена газа выросла на 50 коп./л, – до 15,44 и 15,49 грн./л соответственно, на ОККО газ подорожал на 40 коп./л, до 15,39 грн./коп. SOCAR продает газ в Киеве по 14,99 грн./л (+54 коп./л к 21 августа), "БРСМ-Нафта" – по 15,19 грн./л (+75 коп./л).

Минимальные цены в столице предлагает "Авантаж" – 14,35 грн./л, за сутки они выросли на 1 грн./л. Shell и AMIC подняли цены на 51-68 коп./л, до 15,01-14,86 грн./л соответственно. Стоимость газа не поменялась на "Авиасе", "Укрнафте", "Параллели", "Татнефти-АЗС-Украина" и UPG. Самые низкие цена автогаза по стране удерживает "Авиас" (13,43 грн./л), "Укрнафта" (13,49 грн./л) и "Надежда" (13,99 грн./л).

Основным фактором подорожания СУГ аналитики "Консалтинговой группы А-95" называют нехватку ресурса. "Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90–100 тыс. тонн, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. тонн. Дефицит в размере 20% – ключевой фактор обеспокоенности рынка", – говорит аналитик "А-95" Артем Куюн.


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