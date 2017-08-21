ООН требует восстановить социальные выплаты для жителей зоны АТО

Управление ООН по делам беженцев призывает Правительство Украины возобновить выплаты пенсий и социальной помощи для 586 тысячи человек, проживающих в зоне военного конфликта на Донбассе.
Об этом сообщает Центр новостей ООН.
- 586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны. В УВКБ призывают украинские власти обеспечить выплаты для всех граждан, независимо от места их проживания, - заявили в ООН.
Кроме того, как говорится в сообщении Организации, с дополнительными трудностями и дискриминацией приходится сталкиваться 50 тысячам вынужденных переселенцев с инвалидностью.