"Вода Донбасса" предлагает построить для Торецка новый трубопровод за 178 млн

Из-за хронической нехватки воды в прифронтовом Торецке, в Донецкой области разрабатывают возможные варианты поиска другого источника водоснабжения.
Об этом сообщает КП "Компания" Вода Донбасса ".
В частности, один из вариантов резервного водоснабжения - это строительство 11 км трубопровода диаметром 600 мм от насосной станции 4-го подъема. Его прогнозируемая стоимость - 178 млн грн. Кроме того, реализация этого проекта требует реконструкции части водопроводов Донетчины и увеличение их пропускной способности.
Существующий трубопровод, по информации "Воды Донбасса", пересекает линию разграничения и осуществляет водоснабжение от Горловской фильтровальной станции №2.
- Из-за полученных повреждений и утечки вода не может дойти до городского водопроводного узла в необходимом объеме, и от этого страдает население Торецка. Ликвидировать утечку и повреждения на водоводе в зоне боевых столкновений КП «Компания «Вода Донбасса» не может из-за отсутствия необходимых разрешений и допусков от СЦКК. Вопрос, несмотря на наши неоднократные обращения, не решается, - говорится в сообщении.
До ТеБе