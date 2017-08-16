Укрзализныця отложила повышение тарифов

Железнодорожный госмонополист ПАО "Укрзализныця" планирует повысить на 22,5% тарифы на грузоперевозки в октябре. Об этом говорится в доработанном проекте финплана "УЗ" на 2017 г.
Ранее Государственная регуляторная служба Украины отказала Министерству инфраструктуры в согласовании приказа о повышении тарифов на грузовые перевозки государственным железнодорожным монополистом ПАО "Укрзализныця".
Соответствующее решение принято главой ГРСУ Ксенией Ляпиной. В пояснительной записке отмечается, что проект приказа не учитывает целый ряд принципов государственной регуляторной политики – прозрачность, адекватность, сбалансированность и предсказуемость.
Напомним, и.о. генерального директора "УЗ" Евгений Кравцов заявил, что "Укрзализныця" с 2018 г. должна перейти на новую, понятную и прогнозируемую систему тарифообразования. Новые тарифы должны иметь привязку к объективным индексам, таким как инфляция и промышленные цены, уточнил он.
Е.Кравцов также заявил о готовности провести оперативные переговоры с бизнесом и согл
МинПром