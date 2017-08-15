Для армии закупят 130 авто у завода Порошенко

Для нужд армии до конца года будут закуплены 130 санитарных машин Богдан. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута, передает Интерфакс-Украина.
"Начато обеспечение воинских частей новым полноприводным высокопроходимым санитарным транспортом типа Богдан. В рамках государственного оборонного заказа в этом году будет закуплено более 130 таких машин", - рассказал он на брифинге во вторник в Киеве.
Праута также отметил, что обеспечение бронированной эвакуационной техникой в боевых воинских частях осуществляется за счет переоборудования малых бронированных тягачей и бронемашин "Саксон", а также поступления принятой на вооружение ВСУ санитарной военной техники.
По словам спикера ведомства, сейчас украинские военнослужащие в зоне проведения АТО полностью обеспечены индивидуальными аптечками, а боевые подразделения - лекарственными средствами и имуществом.
"С целью восстановления психологического здоровья участников антитеррористической операции в тыловых пунктах управления бригад в районе проведения АТО развернуто 17 пунктов психологической реабилитации. В настоящее время психологическую реабилитацию прошло около 4 тысяч защитников Украины", - рассказал он.