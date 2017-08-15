В Мариуполе рассматривают реконструкцию системы водоснабжения за более 350 млн. гривен

Из-за проблем с водоснабжением в Мариуполе предлагают построить сооружения для централизованного водоснабжения города. Стоимость выполнения работ составляет 270-350 миллионов гривен.
Об этом сообщает КП "Компания" Вода Донбасса ".
В частности, в каждом из двух предлагаемых вариантов схем строительства источником водоснабжения выступает Павлопольське водохранилище.
- При первом варианте предлагается использовать воду из Павлопольського водохранилища для пополнения Старокрымского, что на данный момент является основным источником водоснабжения с организованной зоной саноохраны и установленной схеме подготовки питьевой воды. Для этого необходимо проложить 2 водовода диаметром 800 мм, протяженностью 18,8 км до врезки в существующий водовод Южнодонбасского водопровода, - говорится в сообщении.
Стоимость реализации этой схемы оценивается примерно в 278 млн 75 тыс. грн.
Другой вариант предусматривает использование существующих конструкций комплекса Павлопольского технического водохранилища, однако в соответствии с нормативными требованиями зоны санохраны придется привести помещение для установки ультрафильтрации, склада хранения реагентов, баки для приготовления растворов реагентов и дозирующих устройств, здания для обеззараживания, гипохлоридные установки и состав соли. Ориентировочная стоимость капиталовложений в этом случае оценивается в 356 млн 953 тыс. грн.
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