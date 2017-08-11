В Украине растут тарифы на холодную воду

В Украине из-за роста зарплат и сокращения потребления растут тарифы на холодную воду. Об этом пишет газета "Сегодня".
В тарифе на воду несколько главных составляющих: стоимость электричества (с ее помощью работают насосы), заработная плата сотрудников и налоги. Кроме того, забор, транспортировка и контроль питьевой воды также обходится поставщикам "в копеечку". Чем больше объемы поставок, тем дешевле себестоимость водоснабжения.
Местные власти утверждают инвестиционные программы предприятий, прогнозируемые объемы потребления, заложенные в тарифах. После предприятия подают свои расчеты в НКРЭКУ и просят утвердить новые цены. Еще несколько месяцев назад в Нацкомиссию приехали представители местной власти из разных городов для того, чтобы презентовать новые расчеты. Как оказалось, реальные объемы потребления воды оказались значительно меньше прогнозируемых – тарифы растут и украинцам приходится экономить.
Стоимость воды пересмотрели с учетом роста зарплат, подорожания электроэнергии и новых объемов потребления. "Новые тарифы утверждены городской властью. Тариф должен соответствовать затратам, которые несут предприятия. Не должно быть социального популизма", – сказал заммэра Южного Дмитрий Любивый.
Как известно, стоимость воды в каждом городе разная. Она зависит от экономики предприятия. Разная инфраструктура, разные зарплаты, разные расходы на транспортировку и забор – поэтому и окончательные тарифы для потребителей отличаются.
В 2017-м, как говорится в презентации НКРЭКУ, в среднем для украинцев холодная вода подорожает на 9%. Предприятия обязаны подать заявления с просьбой установить новые тарифы до 10 августа.