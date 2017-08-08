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Украинцы с неподконтрольного Донбасса гарантированно получат пенсию, – Гримчак

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Экономика / Финансы
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Украинцы с неподконтрольного Донбасса гарантированно получат пенсию, – Гримчак

На неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса нет возможности выплачивать деньги пенсионерам. Но если человек выедет на украинскую сторону, он получит пенсию за все годы, которые ее не получал. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

«Мы не можем сейчас выплачивать пенсию на неконтролируемой территории по многим причинам. Но эти деньги принадлежат людям, которые ее заработали. Единственное, что я могу сказать в эфире и это гарантировано государством, если человек все же выедет на контролируемую Украиной территорию, он получит всю пенсию за все годы, которые ее не получал – в полном объеме, до последней копейки», – сказал Гримчак.

Замминистра подчеркнул, что каждый украинец имеет право получить пенсию.

«На Донбассе есть часть людей, которая по многим причинам не может выехать. Но пока нет механизма, как сделать так, чтобы им там выплачивать деньги. Хотя мы уже частично разработали методы, позволяющие признавать людей, которые родились в Донбассе. Выдаем им свидетельства о рождении, паспорта, предоставляем право на образование и так далее», – сказал он.


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