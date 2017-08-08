Задекларированные обязательства от принятия наследства в 2016 году составили 11 млн гривен

Граждане Донетчины по результатам 2016 года задекларировали доходы от принятия наследства, подарков в размере 238,4 млн грн, что превышает аналогичные показатели за 2015 год на 26% (189,1 млн гривен).
Следует отметить, что согласно действующему законодательству выдача свидетельств о праве на наследство наследникам, которые его приняли, осуществляется нотариусом или в сельских населенных пунктах - уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления.
При этом, свидетельство о праве на наследство наследнику - нерезиденту нотариусом или в сельских населенных пунктах - уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления выдается при наличии документа об уплате таким наследником налога на доходы физических лиц и военного сбора со стоимости объекта наследства.
Нотариус по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса и/или в сельских населенных пунктах - уполномоченное на это должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства подает в контролирующий орган информацию о выдаче свидетельств о праве на наследство в виде формы № 1ДФ ежеквартально.
В данном налоговом расчете обязательно отмечается сумма дохода в виде стоимости унаследованного имущества, полученного налогоплательщиком, указанным в п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс), а именно наследниками, которые не являются членами семьи наследодателя первой и второй степени родства в понятии, определенном Кодексом, с использованием следующим признаков доходов: «113», «114», «115», «116» и «117».
Так, по состоянию на 1 августа текущего года задекларированные обязательства гражданами Донецкой области от принятия наследства в 2016 году по налогу на доходы физический лиц составили 11 млн гривен.