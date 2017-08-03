Долги украинцев на 20 млрд грн. передали коллекторам

Фонд гарантирования вкладов физлиц передал коллекторским компаниям права требования задолженности по кредитам банковских заемщиков на 20 млрд грн. Об этом сообщила заместитель директора ФГВФЛ Светлана Рекрут в интервью изданию Минфин.
"Сегодня мы перешли к компаниям, которые управляют проблемной задолженностью по кредитам физическим лицам в размере около 20 млрд грн.", — сказала она.
С.Рекрут также отметила, что Фонд обещал до осени передать всю информацию о недисциплинированных заемщиках, которые не обслуживают свои кредиты, в Бюро кредитных историй.
"Мы активизировали работу с Бюро кредитных историй, уже переподписали договоры и обновляем информацию о заемщиках. По состоянию на 1 июля все бюро имеют порядка 80% информации о заемщиках неплатежеспособных банков, которые не обслуживают кредиты. Страна должна знать своих героев", - заявила она.