Лента новостей

18:53
Как открыть собственное дело
16:59
Благодаря эффективному менеджменту чистая прибыль «Артемсоль» увеличилась в 4 раза
14:38
Жительницу Мариуполя задержали за вербовку женщин для занятия проституцией
14:19
ДонОГА подписала Меморандум с Конфедерацией Строителей Украины
13:39
Долги украинцев на 20 млрд грн. передали коллекторам
11:59
"Власти" ДНР занялись благоустройством КПВВ
11:47
В ТРЦ "Донецк-Сити" пройдет школьная ярмарка
11:41
В Донецкой области стартовал литературный конкурс "Кальмиюс" -2
10:57
В Донецкой области с января по июль изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на 51 млн гривен
10:52
Газпром пустил газ в обход Украины
10:11
Когда гривня снова начнет падать
09:57
Без трамваев: Что ждет жителей Краматорска
09:50
В Славянске ребенка чуть не загрызла соседская собака
20:17
В Украине растет спрос на кредиты
19:13
Мебель для ресторана это не просто стол и стул
18:45
5 причин для покупки второй мультиварки
18:26
В Бахмутском районе нашли незарегистрированного младенца
17:47
На заводе Ильича погибла женщина
15:53
За 7 месяцев сводный бюджет получил почти 9 млрд гривен от плательщиков Донецкой области
14:13
В Чернобыле начали испытания хранилища отходов ядерного топлива
14:07
В Мирнограде 65% переселенцев – пенсионеры
13:56
В детском саду Покровского района отравились шесть детей
21:20
1,5 месяца работы в «серой» зоне: энергетики вернули свет в 800 домов Бахмутского района
18:18
Когда лучше покупать шубу
16:27
Донетчина: при попытке вывоза с неконтролируемой территории задержана очередная партия сигаретного фальсификата
15:31
Газодобыча в Украине показала мизерный прирост
13:04
Командира батальона «Спарта» будут судить заочно
12:44
На севере Донетчины работает новый блокпост
11:32
В этом учебном году в Мариуполе не будет опорной школы
10:01
С банковских счетов плательщиков Донетчины поступило свыше 19 млн грн НДФЛ
09:34
ДТЭК и Громада: в Курахово создают комфорт по-европейски
21:19
Пять заблуждений о правильном питании
18:41
Подбираем украшения к платью
18:20
Как получить землю переселенцам
17:26
За счет антрацита для Украины США хочет возродить свои закрытые шахты
16:41
«Артемсоль» улучшает социальные стандарты работников
15:25
За сутки жители Донетчины отдали мошенникам 75 тысяч гривен
13:39
В Донецке с начала года зафиксировано более тысячи пожаров
13:21
Белгород-Днестровский – перекресток времен
12:32
В Покровске потратили 4,5 млн грн на уход за деревьями
12:27
На Лиманщине избили журналиста, который пытался остановить драку
11:25
Что банкиры запретят украинцам
11:01
В Мариуполе стартует конкурс молодых руководителей
10:56
Реформа для среднего класса
10:53
Идут составы дальние
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Долги украинцев на 20 млрд грн. передали коллекторам

0
238
Экономика / Финансы
0
Долги украинцев на 20 млрд грн. передали коллекторам

Фонд гарантирования вкладов физлиц передал коллекторским компаниям права требования задолженности по кредитам банковских заемщиков на 20 млрд грн. Об этом сообщила заместитель директора ФГВФЛ Светлана Рекрут в интервью изданию Минфин.

"Сегодня мы перешли к компаниям, которые управляют проблемной задолженностью по кредитам физическим лицам в размере около 20 млрд грн.", — сказала она.

С.Рекрут также отметила, что Фонд обещал до осени передать всю информацию о недисциплинированных заемщиках, которые не обслуживают свои кредиты, в Бюро кредитных историй.

"Мы активизировали работу с Бюро кредитных историй, уже переподписали договоры и обновляем информацию о заемщиках. По состоянию на 1 июля все бюро имеют порядка 80% информации о заемщиках неплатежеспособных банков, которые не обслуживают кредиты. Страна должна знать своих героев", - заявила она.


Похожие публикации

8-07-2016
ФГВФЛ приостановил выплаты вкладчикам Фидобанка
14-06-2016
Фонд гарантирования вкладов задолжал украинцам 70 млрд. грн
15-03-2016
Фонд гарантирования вкладов физлиц останавливает выплаты вкладчикам Укринбанка
7-09-2015
Фонд гарантирования затормозил выплаты вкладчикам Дельта банка
2-03-2015
В Украине выдача кредитных карт сократилась на 40%
26-07-2012
Украинцы задолжали банкам почти 200 млрд гривен

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх