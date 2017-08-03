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Когда гривня снова начнет падать

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Экономика / Финансы
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Летнее затишье на валютном рынке заканчивается в августе. Экономика постепенно готовится к осени — именно в августе начинаются первые закупки газа для будущего отопительного периода. Кроме того, наращивают свою активность компании сектора АПК и импортеры, готовящиеся к постотпускным продажам.

В прошлом году "августовские" ожидания оправдались полностью. Если с начала июня 2016 года гривня не опускалась ниже уровня в 25 грн/$, то начиная с 10 августа доллар резко подскочил вверх, достигнув к концу месяца отметки в 26,37 грн. Тогда все это выглядело так:
Когда гривня снова начнет падать

Напряжение на рынке погасил транш МВФ, который Украина получила в начале сентбяря. Это помогло снизить риски, связанные в первую очередь с выплатой купонного дохода по старым евробондам Украины.

Повторится ли такой же сценарий и сейчас — в ситуации когда доллар впервые за 8 месяцев (с конца ноября 2016-го) стоит дешевле 25,8 грн? Отвечают опрошенные Delo.UA банкиры и валютные аналитики.

Алексей Блинов, главный экономист "Альфа-Банка Украина"

Прогноз на конец августа: межбанк — 26,60 грн/$

В августе валютный рынок выходит из сезона низкого спроса на иностранную валюту. Соответственно, баланс спроса и предложения на рынке будет меняться в сторону преобладания спроса. Дополнительный спрос в ближайшие месяцы будет формировать новая волна покупки валюты для репатриации дивидендов компаний с зарубежными акционерами. В то же время оснований для сильной девальвации гривни нет, так как цены на товары украинского экспорта поддерживаются на сравнительно высоком уровне.

Олег Куринной, Директор казначейства банка "Кредит Днепр"

Прогноз на конец августа: межбанк — 25,80 — 26,20 грн/$, наличный рынок: 25,90 — 26,50 грн/$

Мы ожидаем, что в течение месяца на валютном рынке будет сохраняться довольно стабильная ситуация. Предпосылок для каких-либо резких колебаний в ближайшее время не наблюдается.

Традиционно основное влияние на рынок будут оказывать сезонные факторы: активный бизнес-сезон у металлопроизводителей, начало полевых работ у аграриев и незначительный импорт энергоресурсов в неотопительный сезон. Даже такие ситуативные факторы, как, например, возмещение НДС украинским компаниям, не оказывают долгосрочного влияния на рынок. Например, выплаты в июле оказывали влияние на безналичный рынок не более двух-трех дней.

Из рисковых факторов — ускорение инфляции в июне из-за роста цен на агропродукцию на мировых рынках. Вместе с тем положительное влияние на курсообразование оказывает рост экспорта по основным отраслям — АПК и металлопроизводство (даже несмотря на снижение производства из-за торговой блокады с ОРДЛО).

В конце августа традиционные сезонные факторы — активизация украинских компаний, в то числе и импортеров, в связи с началом бизнес-сезона — способны незначительно раскачать рынок. Наличный сегмент также продолжит удерживать достаточно стабильные позиции. Тренд того, что население больше сдает, чем покупает валюту, продолжается и причин, по которым бы эта тенденция завершилась, на сегодняшний день нет.

Виктор Шулик, директор департамента рыночных исследований агентства IBI-Rating

Прогноз на конец августа: межбанк — 25,85 — 26,9 грн/$, наличный рынок: 25,7 — 27,0 грн/$

Риски для стабильности гривни в ближайшие несколько недель могут усилиться. Во-первых, сохраняется угроза для валютной ликвидности страны (и ЗВР в частности) по искам, рассматриваемым международными судами; во-вторых, нет конкретных прогнозов относительно условий (и сохранения) сотрудничества с отдельными международными кредиторами; и в третьих — остается открытым вопрос сохранения баланса по счету текущих операций в условиях определенного послабления административных ограничений со стороны НБУ. Пока наши ожидания на текущий месяц в пользу умеренной девальвации национальной валюты.

Если исходить из имеющихся данных, можно ожидать, что в течении месяца гривня не будет отклоняться на безналичном рынке более чем на 3% от текущего курса, на наличном — более чем на 4%.

Олег Ропяк, заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса банка Пивденный

Прогноз на конец августа: межбанк — 25,8 — 26,2 грн/$

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента компании Альпари

Прогноз на конец августа: межбанк — 25,8 — 26,1 грн/$, наличный рынок: 25,9 — 26,1 грн/$

Основные факторы влияния на украинский рынок будут связаны с международной динамикой доллара. Из внутренних факторов над рынком по-прежнему будет довлеть негатив в виде того, что МВФ отложил предоставление Украине очередного транша кредита до осени, при этом вероятно, что осенью МВФ может опять отложить свое решение, поскольку многие реформы в Украине буксуют.

Стоит ли ожидать и в этом году классической для последних лет "августовской девальвации"? Это вероятно по нескольким причинам. Во-первых, лето является традиционным временем ревальвации гривни, а когда лето заканчивается, то гривня дешевеет к мировым резервным валютам. Во-вторых, темпы роста ВВП и промышленного производства замедляются, и, вероятно, Нацбанк может перестать так сильно удерживать гривню от внешних потрясений, чтобы поднять конкурентоспособность украинской экспортной продукции. В-третьих, многое будет зависеть от действий ФРС и Европейского центрального банка, т.е. если доллар начнет укрепляться, или, например, евро укрепится еще больше, то на курсе гривни это не замедлит сказаться негативно.


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