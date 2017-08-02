В Украине растет спрос на кредиты

Финансовые учреждения чаще одобряют кредитные заявки. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета об Опросе об условиях кредитования, который был обнародован на сайте Национального банка Украины.
Опрос среди кредитных менеджеров проводился в период с 22 июня по 7 июля. Участие в нем приняли 68 банков, на которые приходится 97 % активов банковской системы страны. По результатам опросов были подведены итоги работы во втором квартале 2017 года, а также выражены ожидания и прогнозы на третий квартал и следующий год.
Оказалось, что 68 % банков-респондентов уверены, что в последующие 12 месяцев портфель корпоративных кредитов будет расти, а 62 % опрошенных банков прогнозируют ускорение кредитования населения. К тому же банки ожидают притока депозитов.
Во втором квартале текущего года вырос спрос на потребительские и ипотечные кредиты. Причины — снижение стоимости кредитов, увеличение потребительской уверенности и оживление на рынке недвижимости. Кроме того, увеличивается спрос и на корпоративные кредиты — все, кроме валютных. По мнению представителей банков, среди основных факторов роста спроса на корпоративные кредиты — необходимость для предприятий в оборотном капитале и инвестициях, а также снижение процентных ставок и потребность реструктурировать долги.
В следующем квартале банки ожидают увеличения спроса прежде всего на потребительские кредиты. Этому должно способствовать снижение процентных ставок.
В последние два года в этом сегменте было заметное смягчение кредитоспособности, а кредитные стандарты для ипотечных кредитов снижаются три квартала подряд.
Zavarnik