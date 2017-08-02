За 7 месяцев сводный бюджет получил почти 9 млрд гривен от плательщиков Донецкой области

С начала 2017 года плательщики Донецкой области перечислили в бюджеты всех уровней 8,9 млрд гривен налогов, сборов и других обязательных платежей, это на 2,26 млрд гривен, или на 34%, превышает поступления аналогичного периода прошлого года.
При этом поступления в государственный бюджет страны выросли на 56% и составили 3,7 млрд гривен. Тогда как местные бюджеты региона за семь месяцев текущего года пополнились на 5,2 млрд гривен, что на 21% больше, чем в прошлом году.
Как всегда, основным источником наполнения сводного бюджета страны остается налог на доходы физических лиц, которого в этом году уже поступило 4,7 млрд гривен.
Значительно, почти в 7 раз, выросли поступления в сводный бюджет страны налога на прибыль предприятий - с 143 млн гривен в 2017 году до 990 млн гривен в 2017 году.
Кроме того, лидирующие позиции в наполнении государственного бюджета занимает налог на добавленную стоимость, увеличение поступлений которого непосредственно связано с комплексом мероприятий, которые проводят специалисты фискальной службы области с целью недопущения использования схем минимизации бюджетных поступлений. С начала года поступления НДС составили свыше 1 млрд гривен.
Позитивная динамика поступлений в бюджеты всех уровней достигнута благодаря согласованной работе органов фискальной службы Донетчины и добросовестному отношению налогоплательщиков к уплате налоговых обязательств.