За 7 месяцев сводный бюджет получил почти 9 млрд гривен от плательщиков Донецкой области

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Поступления в бюджет страны от плательщиков Донетчины на 30% больше, чем в прошлом году

Плательщики Донетчины перечислили в сводный бюджет страны на 40% больше, чем в прошлом году

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