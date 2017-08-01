С банковских счетов плательщиков Донетчины поступило свыше 19 млн грн НДФЛ

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Почти 45% всех поступлений в бюджеты от плательщиков Донетчины - это налог на доходы физических лиц

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