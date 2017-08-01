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С банковских счетов плательщиков Донетчины поступило свыше 19 млн грн НДФЛ

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Экономика / Финансы
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С банковских счетов плательщиков Донетчины поступило свыше 19 млн грн НДФЛ

За январь - июнь 2017 года налогоплательщики Донетчины уплатили в Государственный бюджет 19118,7 тыс. грн налога на доходы физических лиц с дохода в виде процентов.

Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что проценты на банковских счетах облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18 процентов.

Ставка налога на доходы физических лиц на пассивные доходы, к которым, в частности, относятся проценты на текущий или депозитный (вкладной) банковский счет и проценты на вклад (депозит) в кредитных союзах, устанавливается в размере 18% к базе налогообложения.

Налоговым агентом плательщика налога во время начисления в его пользу доходов в виде процентов есть лицо, которое осуществляет такое начисление.

Следовательно, налоговый агент с сумм процентов, начисленных за налоговый (отчетный) месяц на суммы банковских вкладных (депозитных) или текущих счетов, удерживает налог на доходы физических лиц по ставке 18%, и перечисляет данные суммы налога в бюджет в срок не позже 30 календарных дней, следующих за месяцем начисления дохода.

Поскольку в общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход плательщика налога включается доход в виде процентов, начисленный на сумму вкладного (депозитного) банковского счета, то такой доход облагается военным сбором по ставке 1,5%.

Указанная норма предусмотрена п.167.1, пп.167.5.1, 167.5.3 ст.167, пп.170.4.1 ст.170 Налогового кодекса Украины.


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