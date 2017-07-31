Как получить землю переселенцам

Переселенец из Тореза хотел реализовать свое право на землю, но, куда ни обращался, ему отвечали, что это нереально, чиновники не позволяют. Есть ли шансы, реализовать это право, пояснил юрист общественной организации «Восток-SOS» Богдан Мельникович, передают «Факты и комментарии».
По мнению юриста, это реально, хотя не во всех населенных пунктах. «Конечно, не в Киеве. Сложная бюрократическая процедура потребует времени и некоторых затрат на выделение земельных участков, но уже после решения о выделении», – сказал Мельникович.
«В Интернете есть общедоступная кадастровая карта Украины. При ее приближении видно разделение на земельные участки. При нажатии правой кнопкой мышки будет показан кадастровый номер и форма собственности каждого земельного участка. Человек имеет право получить земельный участок, находящийся либо в коммунальной, либо в государственной собственности», – уточнил юрист.
«Найдя участок, который вам подходит и у которого есть соответствующее назначение, можно подать заявление в органы местного самоуправления или в государственную областную администрацию с просьбой представить вам этот земельный участок. Предварительно следует обратиться в Государственное агентство по вопросам земельного кадастра и получить оттуда выписку, распечатку плана участка. Затем на сессии местного или областного совета выносится решение о выделении или невыделении вам этой земли», – таков алгоритм действий.