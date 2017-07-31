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В Покровске потратили 4,5 млн грн на уход за деревьями

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Экономика / Финансы
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В Покровске потратили 4,5 млн грн на уход за деревьями

Жилищно-коммунальный отдел Покровского городского совета по неконкурентной процедуре заключил договор с физическим лицом – предпринимателем Садовым Евгением Юрьевичем на закупку услуг по уходу за деревьями на 155 тыс. грн. Об этом сообщают «Наши деньги», ссылаясь на данные системы «Прозорро».

В течение всего года предприниматель должен ухаживать за деревьями на ул. Шевченко и 1 Мая в Покровске.

ФЛП Садовой зарегистрирован в 2016 году. Согласно данным «Прозорро», в 2017 году он получил заказов на сумму 4,54 млн грн, и все они – от жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета. В основном это услуги по уходу за деревьями, удаление поврежденных кустов, услуги по озеленению территории и содержанию зеленых насаждений. Все заказы, кроме одного, предприниматель получил по неконкурентной процедуре.
В Покровске потратили 4,5 млн грн на уход за деревьями


Донецкие Новости


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