60 пенсионеров неподконтрольного Донбасса выиграли суды по выплатам

Правительство Украины пытается полностью перекрыть доступ к пенсиям жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, хотя эти пенсии часто составляют единственное средство к существованию для сотен тысяч пожилых и больных людей. Так считает советник по вопросам общественной информации Агентства ООН по делам беженцев Нина Сорокопуд, передает «Украинская правда».
«Речь идет о проекте закона от "Самопомощи" №6400 "О временно оккупированной РФ территории Украины". Так же, как и в предыдущих текстах (3593 и 3593-д), в нем есть прямой отказ осуществлять пенсионное и социальное обеспечение, даже при условии, что получать деньги жители неподконтрольных правительству территорий будут на контролируемой территории через банковскую систему Украины», – пишет она.
По ее словам, в декабре 2014 года около 160 тыс. человек потеряли свои пенсии, когда своим постановлением правительство перестало осуществлять любые платежи на неподконтрольные территории Донбасса. Это вполне рациональное решение было обусловлено невозможностью отправлять наличные средства и обеспечить безопасность работников органов государственной власти на местах из-за вооруженного конфликта.
Однако такое решение не должно было лишить доступа к пенсии и социальным выплатам тех лиц, которые остались проживать в своих домах на неподконтрольной территории. «Даже отсутствие контроля за частью территории не снимает с государства обязанности выплачивать пенсии населению. Несомненно, для этого нужны другие механизмы, чем те, которые предусмотрены для мирного времени. И обязанность правительства – сделать все возможное, чтобы жители территорий, которые находятся вне контроля органов государственной власти, имели возможность реализовать свои права. В то же время, государство должно воздерживаться от действий, которые приведут к новым волнам внутреннего перемещения: это нарушение Руководящих принципов ООН по вопросам внутреннего перемещения», – убеждена советник по правовым вопросам Агентства ООН по делам беженцев Лидия Кузьменко.
Нина Сорокопуд отмечает, что с июня 2016 года получать пенсии стало значительно труднее. Правительство Украины ввело процедуры верификации и проверки внутренне перемещенных лиц. Лица, которые вернулись в свои дома на неподконтрольные украинскому правительству территории, потеряли свои пенсии. Если внимательно проанализировать статистику Пенсионного фонда Украины, в годовом отчете-2016 таких людей больше 400 тыс.
Сейчас пенсии получают только те внутренне перемещенные лица, которые могут доказать, что проживают на контролируемой правительством территории и проходят регулярные проверки органов социальной защиты. При этом среди зарегистрированных ВПЛ немало людей, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но могут регулярно пересекать линию разграничения. Государство пытается отследить последних – и тоже лишить платежей.
«От различных политических деятелей можно услышать, что те, кто хотят получать пенсию от Украины, должны выехать на постоянное место жительства на контролируемую правительством территорию. То есть – стать реальными, а не виртуальными внутренне перемещенными лицами», – написала Нина Сорокопуд. Агентство ООН по делам беженцев в Украине не согласно с таким подходом. Для этого есть ряд юридических, экономических, гуманитарных и других соображений. «Пенсии являются приобретенным правом каждого гражданина и не должны быть связаны со статусом переселенца или фактом переезда», – убежден представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.
«Правительство могло бы рассмотреть различные механизмы для осуществления этих платежей. Например, многие пенсионеры могут ездить на подконтрольные территории. Там они могли бы получить электронные пенсионные карты, периодически являться для идентификации в банке и получать свои пенсии как остальные граждане», – предлагает председатель Северодонецкого офиса «Права на защиту» Елена Грекова.
Она говорит, что многие прикованные к постели люди не получали своих пенсий с апреля 2014 года, поскольку не имеют возможности ездить в правительственные учреждения для идентификации. Для таких лиц нужен отдельный порядок – но здесь не обойтись без привлечения международных организаций. И обсуждать этот вопрос, скорее всего, придется в Минске или других многосторонних международных площадках.
Некоторые пенсионеры из числа переселенцев потеряли свои платежи из-за ошибки, хотя проживают на контролируемой правительством территории. «Украина не уникальна в своей проблеме отсутствия контроля над определенной частью территории. С похожими проблемами живут Кипр, Молдова, Грузия. Рассматривая дела по обеспечению прав людей, проживающих на таких территориях, Европейский суд по правам человека обращает внимание: государство, которое имеет неотъемлемые суверенные права в отношении таких территорий, должно осуществлять все возможные меры, чтобы обеспечить доступ к реализации своих прав лицам, которые на них проживают. Кстати, по меньшей мере в 60 делах, в том числе и на уровне Высшего административного суда Украины, пенсионеры, проживающие на временно неконтролируемых правительством Украины территориях, выиграли судебные иски, оспаривая приостановления выплаты им пенсий», – отмечает Лидия Кузьменко.
«Обязанность государства выплачивать пенсии никуда не исчезает. Если правительство не будет делать этого сейчас, то суммы, подлежащие выплате впоследствии, будут бешеными. Украинские чиновники утверждают, что после восстановления контроля над территориями все пенсионные выплаты будут осуществлены в полном объеме. Однако, специального целевого резервного фонда ни в ПФ, ни в других центральных органах государственной власти Украины не существует», – заключает Лидия Кузьменко.